Демократы намерены преодолеть "мексиканское" вето Трампа
16 марта, 2019, 08:54
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о голосовании, которое состоится 26 марта 2019 года, для преодоления вето президента-республиканца
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на DW .
В свою очередь глава демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Дональда Трампа в том, что он "нарушает Конституцию".
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Для преодоления вето президента в обеих палатах Конгресса необходимо две трети голосов.
- Накануне президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это стало первым случаем использования права вето за два года президентства Трампа.
- А до того Сенат США проголосовал за отмену режима чрезвычайного положения, причем соответствующую резолюцию демократов поддержали 12 из 53-х представителей Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп. Палата представителей, в которой доминируют демократы, вынесла аналогичное решение в феврале 2019 года.
- 15 февраля президент Трамп ввел режим ЧС в стране , чтобы получить деньги для строительства стены на границе с Мексикой в обход Конгресса. Этому решению президента предшествовала длительный спор с Конгрессом США вокруг этого вопроса, вылившаяся в частности в длинный "шатдаун" в истории страны . Он начался 22 декабря 2018 и продолжался 35 дней.
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