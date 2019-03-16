Демократы намерены преодолеть "мексиканское" вето Трампа

16 марта, 2019, 08:54

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о голосовании, которое состоится 26 марта 2019 года, для преодоления вето президента-республиканца

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на DW .

В свою очередь глава демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Дональда Трампа в том, что он "нарушает Конституцию".

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Для преодоления вето президента в обеих палатах Конгресса необходимо две трети голосов.