Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса

15 марта, 2019, 22:45

Дональд Трамп впервые за свое президентство наложил вето на решение Конгресса, который отклонил указ о введении режима чрезвычайного положения на юго-западной границе страны

Об этом сообщает Associated Press.

"Конгресс имеет право принимать эту резолюцию, и я обязан наложить на нее вето", - заявил Трамп.

Отмечается, что Трамп хочет использовать чрезвычайный приказ, чтобы "направить миллиарды федеральных долларов, предназначенных на оборону страны, на юго-западную границу для строительства стены с Мексикой".

Ожидается, что Трамп в ближайшие недели наложит второе вето на резолюцию Конгресса, направленную на прекращение поддержки США в боевых действиях коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Постановление было одобрено после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.