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Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса


фото: Reuters
Дональд Трамп впервые за свое президентство наложил вето на решение Конгресса, который отклонил указ о введении режима чрезвычайного положения на юго-западной границе страны

Об этом сообщает Associated Press.

"Конгресс имеет право принимать эту резолюцию, и я обязан наложить на нее вето", - заявил Трамп.

Отмечается, что Трамп хочет использовать чрезвычайный приказ, чтобы "направить миллиарды федеральных долларов, предназначенных на оборону страны, на юго-западную границу для строительства стены с Мексикой".

Ожидается, что Трамп в ближайшие недели наложит второе вето на резолюцию Конгресса, направленную на прекращение поддержки США в боевых действиях коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Постановление было одобрено после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

  • Напомним, что 15 февраля президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы получить деньги для строительства стены на границе с Мексикой в обход Конгресса. Этому решению президента предшествовал длительный спор с Конгрессом США вокруг этого вопроса, вылившейся в частности в самый длинный "шатдаун" в истории страны.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о финансировании строительства 22 декабря 2018 года в США начался самый длинный в истории шатдаун. Он продолжался 35 дней.
  • 18 февраля против администрации президента США Дональда Трампа подали иск 16 американских штатов.
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