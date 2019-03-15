Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса
15 марта, 2019, 22:45
Дональд Трамп впервые за свое президентство наложил вето на решение Конгресса, который отклонил указ о введении режима чрезвычайного положения на юго-западной границе страны
Об этом сообщает Associated Press.
"Конгресс имеет право принимать эту резолюцию, и я обязан наложить на нее вето", - заявил Трамп.
Отмечается, что Трамп хочет использовать чрезвычайный приказ, чтобы "направить миллиарды федеральных долларов, предназначенных на оборону страны, на юго-западную границу для строительства стены с Мексикой".
Ожидается, что Трамп в ближайшие недели наложит второе вето на резолюцию Конгресса, направленную на прекращение поддержки США в боевых действиях коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Постановление было одобрено после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
- Напомним, что 15 февраля президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в стране, чтобы получить деньги для строительства стены на границе с Мексикой в обход Конгресса. Этому решению президента предшествовал длительный спор с Конгрессом США вокруг этого вопроса, вылившейся в частности в самый длинный "шатдаун" в истории страны.
- Из-за разногласий между демократами и республиканцами о финансировании строительства 22 декабря 2018 года в США начался самый длинный в истории шатдаун. Он продолжался 35 дней.
- 18 февраля против администрации президента США Дональда Трампа подали иск 16 американских штатов.
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