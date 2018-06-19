Виталий Портников: важны дела, а не слова Трампа

19 июня, 2018, 13:01

Портников Виталий

Государственный департамент США сделал четкое заявление, которое подтверждает американскую позицию относительно оккупированного Россией Крыма

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Наши санкции – наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине", – сказал представитель Государственного департамента в ответ на вопрос журналиста о словах, которые Трамп сказал по поводу Крыма на саммите "большой семерки".

Мы зачастую склонны переоценивать значимость слов американского президента. Но Трамп - не профессиональный политик. Он - бизнесмен и шоумен. И он совершенно не понимает силу слова политика. Для него слово - полемический приём, возможность обратить на себя внимание, сделать острое неожиданное заявление, о котором будут долго говорить. Слово и ответственность для Трампа не соединятся в единое целое.

Однако при этом экспрессия слова еще не означает, что американская политика будет изменена. Потому что эта политика определяется в результате консультаций Трампа и его советников, работы институций и ведомств. Не возможен крутой политический поворот без конгресса. И таких сдерживающих факторов можно привести огромное количество. Но самое главное - Трамп и сам может не собираться менять политику. Когда он что-то произносит или пишет в твиттере, он совсем об этом не думает.

Кстати, одновременно с переоценкой слов Трампа мы недооцениваем слова Путина. Нам хочется считать, что российский президент разговаривает "просто так", для собственной аудитории. Но на самом деле Путин в своих выступлениях посылает сигналы - друзьям и врагам. И, в отличие от Трампа он практически ничем не сдерживается в осуществлении своих замыслов.

В России нет институций, нет общества, разговоры об "окружении" и олигархах, которые остановят Путина -это очередная западная иллюзия. Поэтому когда Путин вам угрожает, когда выступает с самыми немыслимыми планами - будьте уверены, он попытается воплотить их в жизнь.

Не относитесь легкомысленно к словам Путина и не вкладывайте слишком много значения в слова Трампа.