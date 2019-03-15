Во время выборов на участках не будет видеонаблюдения, - ЦИК

15 марта, 2019, 13:17

Во время выборов президента 31 марта видеонаблюдения на избирательных участках не будет, поскольку это не предусмотрено законом

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает Украинская правда .

"Один из тех вопросов, который вызывает улыбку и на которые уже надоело отвечать, но отвечаю. Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому этого видеонаблюдения не будет", - сообщил Радченко.

Заместитель главы ЦИК напомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти 1 млрд грн, и это было неэффективно.

"На это потрачено 996 млн грн, закуплено 32 тыс. с лишним программно-аппаратных комплексов. Эта вся система була смонтирована и она работала. В результате из более чем 30 тыс. комплектов было осуществлено чуть более 180 тыс. заходов в систему - примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть. Эффективность говорит сама за себя", - подчеркнул представитель ЦИК.

При этом он добавил, что органы государственной власти или местного самоуправления имеют право обеспечивать охрану и безопасность помещений, которые принадлежат им и в которых будут избирательные участки. Поэтому при желании или необходимости они могут устанавливать камеры в своих помещениях.

"Но эти камеры не имеют целью фиксирование или наблюдение за голосованием или подсчетом голосов. Это может быть исключительно из соображений безопасности", - подытожил Радченко.