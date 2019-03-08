ЦИК утвердила содержание избирательного бюллетеня: в нем будет 39 фамилий

8 марта, 2019, 08:00

Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии и сведения о 39 кандидатах на пост президента Украины, говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома ночью 8 марта.

"Установлено, что текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов печатается только с одной стороны на государственном языке, на одном листе размером 200 х 800 мм песочного цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеют флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитно краски, проявляется на обороте избирательного бюллетеня", - говорится в постановлении ЦИК.

Также комиссия постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждой обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, которое на 0,5 % превышает количество избирателей.

Для контроля за изготовлением избирательных бюлетеней на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина" ЦИК образовала соответствующую контрольную комиссию.