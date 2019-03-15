Усик спел песню о поражении "Динамо" от "Челси"
15 марта, 2019, 16:35
Украинский боксер Александр Усик после поражения "Динамо" от "Челси" перепел известную песню "Аргентина - Ямайка 5: 0"
Видео Усик выложил в Instagram.
14 марта абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посетил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Челси" (0: 5). На следующий день после игры он выполнил кавер на песню группы "Чайф" - "Аргентина-Ямайка 5: 0", переделав ее под матч в Киеве.
"Несмотря на ваше вчерашнее поражение, мы все равно остаемся преданными вам, "Динамо", - написал Усик.
- 4 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" своей самой большой в истории домашнего поражения в еврокубках.
- Во время ответного матча против "Челси" фаны "Динамо" устроили на трибунах "Олимпийского" модульное шоу на поддержку пленных украинских моряков .
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