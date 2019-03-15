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Усик спел песню о поражении "Динамо" от "Челси"


фото: instagram
Украинский боксер Александр Усик после поражения "Динамо" от "Челси" перепел известную песню "Аргентина - Ямайка 5: 0"

Видео Усик выложил в Instagram.

14 марта абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посетил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Челси" (0: 5). На следующий день после игры он выполнил кавер на песню группы "Чайф" - "Аргентина-Ямайка 5: 0", переделав ее под матч в Киеве.

"Несмотря на ваше вчерашнее поражение, мы все равно остаемся преданными вам, "Динамо", - написал Усик.

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