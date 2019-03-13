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Коноплянка стал соавтором позорного антирекорда Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка стал соавтором антирекорда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Opta в twitter.

12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шальке" уступил в гостях "Манчестер Сити" со счетом 0: 7. Это самое крупное поражение для немецких клубов за время выступлений в турнире.

Евгений Коноплянка сыграл за "Шальке" весь матч и стал соавтором антирекорда.

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