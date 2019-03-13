Коноплянка стал соавтором позорного антирекорда Лиги чемпионов

13 марта, 2019, 10:51

Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка стал соавтором антирекорда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Opta в twitter.

12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шальке" уступил в гостях "Манчестер Сити" со счетом 0: 7. Это самое крупное поражение для немецких клубов за время выступлений в турнире.

Евгений Коноплянка сыграл за "Шальке" весь матч и стал соавтором антирекорда.

0-7 - The 0-7-defeat of Schalke against Manchester City is the biggest loss of a German side in the Champions League history. Humiliation. # MCIS04 #UCL pic.twitter.com/kl6iA2ARQq - OptaFranz (@OptaFranz) 12 марта 2019