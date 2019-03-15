Школу в Днепре закрыли из-за массового отравления детей
15 марта, 2019, 16:12
В Днепре решили приостановить образовательный процесс в школе №112 до 22 марта
Об этом на пресс-конференции заявил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко, сообщает Укринформ.
До тех пор должны быть готовы результаты лабораторных исследований о причине заболевания 14 детей.
Шикуленко отметил: "Образовательный процесс приостановлен для учащихся 1-11 классов школы №112 и 2-3 классов школы №126, которые временно учатся в школе №112, пока в их заведении идет ремонт".
По его словам, как выяснилось, из 14 детей, которые оказались в больнице, восемь питались в школе.
- Ранее сообщалось, что на обучение в школу в Шевченковском районе Днепра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в Днепре.
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