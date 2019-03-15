Школу в Днепре закрыли из-за массового отравления детей

15 марта, 2019, 16:12

В Днепре решили приостановить образовательный процесс в школе №112 до 22 марта

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко, сообщает Укринформ.

До тех пор должны быть готовы результаты лабораторных исследований о причине заболевания 14 детей.

Шикуленко отметил: "Образовательный процесс приостановлен для учащихся 1-11 классов школы №112 и 2-3 классов школы №126, которые временно учатся в школе №112, пока в их заведении идет ремонт".

По его словам, как выяснилось, из 14 детей, которые оказались в больнице, восемь питались в школе.