Не надо никого выписывать: Гройсман пояснил, что делать, чтобы получить субсидию
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.
"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и они имеют право принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", - сказал он.
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Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
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До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды
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По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
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Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа .
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В бюджете на 2019 предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии , а также их монетизация.
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Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными .
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6 февраля Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.
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