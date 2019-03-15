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Не надо никого выписывать: Гройсман пояснил, что делать, чтобы получить субсидию


фото: kmu.gov.ua
Для получения субсидии нет необходимости выписывать из квартиры членов семьи

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.

"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и они имеют право принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", - сказал он.

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