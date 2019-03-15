Не надо никого выписывать: Гройсман пояснил, что делать, чтобы получить субсидию

15 марта, 2019, 11:53

Для получения субсидии нет необходимости выписывать из квартиры членов семьи

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.

"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и они имеют право принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", - сказал он.