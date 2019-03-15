//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Филарета не устраивает текущий устав ПЦУ, призвал изменить

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что его не удовлетворяет текущий устав церкви

Об этом сообщает "Главком".

По словам Филарета, на следующем Поместном соборе необходимо принять Устав Православной церкви Украины.

"Не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, потому что мы сейчас пользуемся этим Уставом, греческим Уставом. Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский Устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять Устав нашей церкви ", - сказал Филарет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать