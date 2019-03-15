Филарета не устраивает текущий устав ПЦУ, призвал изменить
15 марта, 2019, 18:16
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что его не удовлетворяет текущий устав церкви
Об этом сообщает "Главком".
По словам Филарета, на следующем Поместном соборе необходимо принять Устав Православной церкви Украины.
"Не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, потому что мы сейчас пользуемся этим Уставом, греческим Уставом. Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский Устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять Устав нашей церкви ", - сказал Филарет.
- Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал предстоятелем ПЦУ митрополита Епифания.
- Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ .
- 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
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