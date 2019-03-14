Выход Великобритании из ЕС могут отложить на год, - Reuters
14 марта, 2019, 16:10
Brexit может быть отложен не менее чем на год из-за продолжения переговоров
Об этом сообщает Reuters.
По словам высокопоставленного чиновника ЕС, продолжение переговоров по Brexit означает перенос сроков на год.
Великобритания будет участвовать в выборах в Европейский парламент в мае.
- В Евросоюзе рассчитывают, что Британия решит отложить Brexit.
- Парламент Великобритании не поддержал решение о выходе страны из ЕС без соглашения.
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