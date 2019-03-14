//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Выход Великобритании из ЕС могут отложить на год, - Reuters


фото: REUTERS
Brexit может быть отложен не менее чем на год из-за продолжения переговоров

Об этом сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, продолжение переговоров по Brexit означает перенос сроков на год.

Великобритания будет участвовать в выборах в Европейский парламент в мае.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать