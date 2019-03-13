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В ЕС надеются, что Великобритания повременит с Brexit


фото: REUTERS
В Евросоюзе рассчитывают, что Британия решит отложить Brexit

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттинге, сообщает Die Zeit , передает ЕП.

Еврокомиссар выразил оптимизм, что продолжение процесса выхода позволит принять соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем. "В любом парламенте бывает движение, в том числе в британском", - добавил он.

Как пишет Reuters, Великобритания заявила, что снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае выходе из ЕС без соглашения.

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