В ЕС надеются, что Великобритания повременит с Brexit

13 марта, 2019, 15:47

В Евросоюзе рассчитывают, что Британия решит отложить Brexit

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттинге, сообщает Die Zeit , передает ЕП.

Еврокомиссар выразил оптимизм, что продолжение процесса выхода позволит принять соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем. "В любом парламенте бывает движение, в том числе в британском", - добавил он.

Как пишет Reuters, Великобритания заявила, что снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае выходе из ЕС без соглашения.