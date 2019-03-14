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В убийстве словацкого журналиста и его девушки обвинили местного мультимиллионера


фото: Reuters
Самому богатому бизнесмену Словакии Мариану Кочнеру предъявлены обвинения в убийстве журналистов-расследователей Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Отмечается, что Кочнер - фигурант одного из расследований журналиста Куцяка о продаже гостиниц в Доновале. После этого Кочнер начал телефону угрожать журналисту.

Тогда Куцяк обратился в полицию, но его дело закрыли без рассмотрения.

Следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Мультимиллионера считают приближенным к власти SMER.

  • Словацкого журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку Мартину Кушнирову застрелили в собственном доме.
  • Из-за убийства журналиста в стране начались массовые протесты.
  • Из-за этого инцидента премьер Словакии Андрей Киска ушел в отставку .

 

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