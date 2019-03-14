В убийстве словацкого журналиста и его девушки обвинили местного мультимиллионера
14 марта, 2019, 14:40
Самому богатому бизнесмену Словакии Мариану Кочнеру предъявлены обвинения в убийстве журналистов-расследователей Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года
Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
Отмечается, что Кочнер - фигурант одного из расследований журналиста Куцяка о продаже гостиниц в Доновале. После этого Кочнер начал телефону угрожать журналисту.
Тогда Куцяк обратился в полицию, но его дело закрыли без рассмотрения.
Следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.
Мультимиллионера считают приближенным к власти SMER.
- Словацкого журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку Мартину Кушнирову застрелили в собственном доме.
- Из-за убийства журналиста в стране начались массовые протесты.
- Из-за этого инцидента премьер Словакии Андрей Киска ушел в отставку .
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