Россия отказывается обсуждать освобождение украинских моряков, - Марчук
Об этом заявил после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске официальный представитель Украины Евгений Марчук, передает "Радио Свобода" .
"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", - сказал Марчук.
Кроме того, оккупанты отказываются обсуждать обмен 25 удерживаемых ими украинцев на 25 российских граждан, находящихся в тюрьмах в Украине.
"Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, до этого мы подробно обсуждали", - добавил Марчук.
Представитель Украины также назвал согласованный 7 марта режим прекращения огня "самым коротким за все периоды".
"Не было гарантий с российской стороны, их представитель Грызлов даже не участвовал в обсуждении и утверждении текста", - рассказал Марчук.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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