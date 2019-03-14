Россия отказывается обсуждать освобождение украинских моряков, - Марчук

14 марта, 2019, 07:50

Российская сторона отказывается обсуждать освобождение военнопленных украинских моряков

Об этом заявил после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске официальный представитель Украины Евгений Марчук, передает "Радио Свобода" .

"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", - сказал Марчук.

Кроме того, оккупанты отказываются обсуждать обмен 25 удерживаемых ими украинцев на 25 российских граждан, находящихся в тюрьмах в Украине.

"Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, до этого мы подробно обсуждали", - добавил Марчук.

Представитель Украины также назвал согласованный 7 марта режим прекращения огня "самым коротким за все периоды".

"Не было гарантий с российской стороны, их представитель Грызлов даже не участвовал в обсуждении и утверждении текста", - рассказал Марчук.