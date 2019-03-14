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Правительство Великобритании обсудило отложение Brexit на 2 года, - The Telegraph

Вечером 13 марта члены правительства Великобритании обсудили возможность переноса выхода страны из ЕС на два года

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, отложенный до 30 июня текущего года Brexit могут отсрочить на значительно более долгий срок, если парламентарии снова отклонят соглашение по выходу из блока.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "техническое отложение" Brexit после предыдущего дедлайна 29 марта возможно, но Великобритания должна аргументировать это уважительной причиной.

"Но если требуют дополнительного отложения, они должны объяснить, почему. Нельзя позволять больше переговоров о том, что мы уже обсуждали много месяцев, заявляя, что дальше не будем вести переговоры", - сказал Макрон.

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