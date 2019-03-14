Неймару светит длительная дисквалификация за пост в Instagram

14 марта, 2019, 16:35

УЕФА может дисквалифицировать бразильского форварда ПСЖ Неймара за критику в Instagram и попытку ворваться в судейскую комнату

Об этом сообщает The Times .

Неймар может получить дисквалификацию за несдержанное поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". В УЕФА обсуждают отстранение бразильца на три матча.

Неймар пропустил игру в Париже из-за травмы, однако после поражения ПСЖ пытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также он обругал судей в Instagram.