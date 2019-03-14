Неймару светит длительная дисквалификация за пост в Instagram
14 марта, 2019, 16:35
УЕФА может дисквалифицировать бразильского форварда ПСЖ Неймара за критику в Instagram и попытку ворваться в судейскую комнату
Об этом сообщает The Times .
Неймар может получить дисквалификацию за несдержанное поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". В УЕФА обсуждают отстранение бразильца на три матча.
Неймар пропустил игру в Париже из-за травмы, однако после поражения ПСЖ пытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также он обругал судей в Instagram.
- Напомним, 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд.
- 7 марта УЕФА открыл дисциплинарное дело против форварда ПСЖ Неймара, который обругал судей в Instagram после поражения от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.
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