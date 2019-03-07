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Неймара дисквалифицируют за брань в адрес судей в Instagram


фото: sport.es
УЕФА открывает дисциплинарное дело против форварда ПСЖ Неймара, который обругал судей в Instagram после поражения от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Sport.es.

Бразилец сейчас восстанавливается после травмы и наблюдал за ответной игрой 1/8 финала против МЮ с трибуны. После поражения ПСЖ Неймар обругал словенского рефери Дамир Скомина, который должен был назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

УЕФА может за это дисквалифицировать Неймара. Согласно дисциплинарному кодексу, бразильцу грозит отстранение на срок от одного до трех матчей. В ближайшее время должно быть объявлено о начале расследования.

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