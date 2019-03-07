Неймара дисквалифицируют за брань в адрес судей в Instagram
7 марта, 2019, 15:56
УЕФА открывает дисциплинарное дело против форварда ПСЖ Неймара, который обругал судей в Instagram после поражения от "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Sport.es.
Бразилец сейчас восстанавливается после травмы и наблюдал за ответной игрой 1/8 финала против МЮ с трибуны. После поражения ПСЖ Неймар обругал словенского рефери Дамир Скомина, который должен был назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.
УЕФА может за это дисквалифицировать Неймара. Согласно дисциплинарному кодексу, бразильцу грозит отстранение на срок от одного до трех матчей. В ближайшее время должно быть объявлено о начале расследования.
- Напомним, 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-