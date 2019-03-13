Предвыборный рейтинг Зеленского и Порошенко растет, - "Социс"
Опрос проводил центр социологических исследований "Социс" с 5 по 10 марта 2019 года.
Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,7% опрошенных.
Вторую позицию занимает Петр Порошенко с 19,6% сторонников. Третье - Юлия Тимошенко с 14,8% голосов.
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На четвертом месте Юрий Бойко - 9,6%.
Анатолий Гриценко занял пятое место с 8,2% голосов.
Олег Ляшко имеет 4,8% сторонников среди опрошенных.
Бывший глава СБУ Игорь Смешко получил 3,4%.
Александр Вилкул получил 2,8% голосов, Руслан Кошулинский - 2,3%
Все остальные кандидаты имеют менее 2% голосов.
Участие в опросе приняли 2000 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность +/- 2,1%.
С предыдущим предвыборным рейтингом центра "Социс" можно ознакомиться здесь .
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