Предвыборный рейтинг Зеленского и Порошенко растет, - "Социс"

13 марта, 2019, 16:03

Опрос проводил центр социологических исследований "Социс" с 5 по 10 марта 2019 года.

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,7% опрошенных.

Вторую позицию занимает Петр Порошенко с 19,6% сторонников. Третье - Юлия Тимошенко с 14,8% голосов.

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На четвертом месте Юрий Бойко - 9,6%.

Анатолий Гриценко занял пятое место с 8,2% голосов.

Олег Ляшко имеет 4,8% сторонников среди опрошенных.

Бывший глава СБУ Игорь Смешко получил 3,4%.

Александр Вилкул получил 2,8% голосов, Руслан Кошулинский - 2,3%

Все остальные кандидаты имеют менее 2% голосов.

Участие в опросе приняли 2000 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность +/- 2,1%.

С предыдущим предвыборным рейтингом центра "Социс" можно ознакомиться здесь .