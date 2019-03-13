Православная церковь Сербии не признает ПЦУ, - СМИ
Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на белградскую проправительственную газету " Политика ".
СПЦ "считает неканоническим вторжения вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной".
В письме Православную церковь Украины называют "искусственной конфедерацией раскольнических структур".
Кроме того отмечается, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.
Сербская православная церковь "рекомендует" всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "господином Епифанием и всеми, находятся в единстве с ним".
Впрочем, в материале не указано, когда и на каком уровне было принято такое решение.
Белградское СМИ сообщает, что СПЦ до сих пор не опубликовала официального отношения к созданию ПЦУ ни на официальном сайте, ни на сайте официальной газеты "Православле". Однако позицию СПЦ публиковали на порталах Московского патриархата.
- Напомним, 15 декабря 2018 в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который избрал предстоятелем ПЦУ митрополита Епифания .
- Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ .
- 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- В Украине вступил в силу закон о возможности перехода религиозных общин к ПЦУ .
- О том, что в Сербии еще официально не признали ПЦУ сообщалось и ранее. Кроме того, в Сербии строят церковь в честь Путина.
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