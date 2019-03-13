Православная церковь Сербии не признает ПЦУ, - СМИ

13 марта, 2019, 13:20

Сербская православная церковь (СПЦ) направила православным церквям письмо о том, что не признает Православную церковь Украины

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на белградскую проправительственную газету " Политика ".

СПЦ "считает неканоническим вторжения вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной".

В письме Православную церковь Украины называют "искусственной конфедерацией раскольнических структур".

Кроме того отмечается, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.

Сербская православная церковь "рекомендует" всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "господином Епифанием и всеми, находятся в единстве с ним".

Впрочем, в материале не указано, когда и на каком уровне было принято такое решение.

Белградское СМИ сообщает, что СПЦ до сих пор не опубликовала официального отношения к созданию ПЦУ ни на официальном сайте, ни на сайте официальной газеты "Православле". Однако позицию СПЦ публиковали на порталах Московского патриархата.