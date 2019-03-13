Манафорт получил второй приговор

13 марта, 2019, 18:27

Федеральный Суд США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту дополнительно 43 месяца тюремного заключения

Об этом сообщает NBC.

Бывший глава кампании Трампа Пол Манафорт получил 3,5 года тюремного заключения от федерального судьи в Вашингтоне по обвинению в заговоре, выдвинутом специальным адвокатом Робертом Мюллером.

В общем Манафорт получил 7,5 лет заключения.

В декабре 2018 года присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

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Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.

Напомним, что 8 марта 2019 года Манафорта осудили к 3,9 годам тюрьмы. Приговор объявлен за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.