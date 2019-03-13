Манафорт получил второй приговор
Об этом сообщает NBC.
Бывший глава кампании Трампа Пол Манафорт получил 3,5 года тюремного заключения от федерального судьи в Вашингтоне по обвинению в заговоре, выдвинутом специальным адвокатом Робертом Мюллером.
В общем Манафорт получил 7,5 лет заключения.
В декабре 2018 года присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.
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Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.
Напомним, что 8 марта 2019 года Манафорта осудили к 3,9 годам тюрьмы. Приговор объявлен за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.
- Телеканал CNN писал, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал социологические данные, связанные с президентскими выборами в США, украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову.
- Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связях с российской разведкой.
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