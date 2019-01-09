Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с россиянином Килимником

9 января, 2019, 07:56

Экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в обсуждении "мирного плана" по Украине с россиянином Константином Килимником

Об этом сообщает Голос Америки.

Ошибка команды защиты Манафорта, которая не смогла правильно редактировать части представления в суд, позволила американским СМИ узнать о ранее неизвестных подозрениях спецпрокурора Мюллера.

В представлении в суд, часть которого должна быть скрыта (традиционно части текста "заливаются черным"), адвокаты допустили техническую ошибку. Если выделить сплошные черные строки на страницах представления и скопировать их в окно Notepad, форматирования исчезает и можно прочитать то, что адвокаты не сумели скрыть.

Из текста представления становится понятно, что Мюллер обвиняет Манафорта в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016-го года его бизнес-партнеру Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой.

В документе также говорится о том, что Манафорт и Килимник обсуждали "мирный план для Украины" во время встречи в 2016 году. В обоих случаях защита Манафорта утверждала о том, что он не может вспомнить деталей встреч.

Американские журналисты считают, что Килимник и Манафорт обсуждали "мирный план", который отличается от того, который пытался передать администрации США украинский нардеп Андрей Артеменко.

В расследовании Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародовав других деталей.

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 по 2015 гг. А также "видел, как Манафорт работал в различных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил.