Манафорта осудили на 47 месяцев заключения
8 марта, 2019, 08:15
Федеральный Суд США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество
Об этом сообщает "Голос Америки".
Приговор объявлен за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации. Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы, говорится в сообщении.
В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.
Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.
- Напомним, что телеканал CNN писал, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал социологические данные, связанные с президентскими выборами в США, украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову.
- Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связях с российской разведкой.
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