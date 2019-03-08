Манафорта осудили на 47 месяцев заключения

8 марта, 2019, 08:15

Федеральный Суд США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество

Об этом сообщает "Голос Америки".

Приговор объявлен за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации. Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы, говорится в сообщении.

В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.