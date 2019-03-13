Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента

13 марта, 2019, 18:14

Инициативная группа "Первого декабря" поддержала кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента

Об этом говорится в заявлении группы.

"Поддерживая Петра Порошенко, рассчитываем на его способность учесть нелегкий опыт руководства государством в экстремальных обстоятельствах и исправить ошибки прошлых лет", - заявила группа.

В заявлении говорится, что с 2014 года Порошенко "много сделал для национальной безопасности, дипломатических успехов страны, повышения ее престижа в мире".

"Существенными были также усилия по сохранению и укреплению экономики, по развитию украинской самоидентичности, национальной культуры. Порошенко путем умелой дипломатии, очевидно, способствовал осуществлению изначального желания и права украинского народа иметь свою каноническую Православную Церковь", - говорится в заявлении.

Вместе с тем группа обратила внимание на недостатки президентского срока Порошенко.

"Половинчатость в борьбе с коррупцией, в реформировании правоохранительной и судебной системы. Острой остается проблема бедности, углубились проблемы социальной справедливости в стране имеет место драматическое нарушение закона стоимости труда", - говорится в заявлении.

Члены группы подчеркнули, что не видят убедительной альтернативы действующему президенту, выразив при этом надежду, что за пять лет Порошенко мог убедиться, что отсутствие диалога власти и общества не может способствовать успехам государства.

Под заявлением подписались почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий, диссиденты Иван Дзюба и Иосиф Зисельс, правозащитник Мирослав Маринович, писатель Владимир Панченко, искусствовед Вадим Скуратовский, дипломат Юрий Щербак, ученые Игорь Юхновский и Ярослав Яцкив.

Инициативная группа "Первого декабря" создана в 2011 году в честь двадцатой годовщины референдума за независимость Украины известными интеллектуалами и общественными деятелями. В основу деятельности группы заложена декларация, содержащая базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия свободного человека.