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Украинцы купили через интернет валюты на $52 млн в первый месяц действия закона


фото: theconversation
За первый месяц действия нового валютного регулирования население купило через интернет около $52 млн

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, такой объем валюты украинцы купили за период с 7 февраля по 6 марта.

Кроме того, в этот период украинские компании заключили 105 новых кредитных соглашений с нерезидентами по упрощенным правилам.

После отмены лицензий на инвестиции за границу как население, так и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных е-лимитов (2 млн евро для юрлиц и 50 тыс. евро для физлиц в год). Компании и физлица инвестировали 9,7 млн евро за границу, сообщили в НБУ.

Читайте также: Купить валюту онлайн, на почте или в терминале и приобрести акции Apple. Что изменит в жизни украинцев закон о валюте

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