Украинцы купили через интернет валюты на $52 млн в первый месяц действия закона
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Согласно сообщению, такой объем валюты украинцы купили за период с 7 февраля по 6 марта.
Кроме того, в этот период украинские компании заключили 105 новых кредитных соглашений с нерезидентами по упрощенным правилам.
После отмены лицензий на инвестиции за границу как население, так и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных е-лимитов (2 млн евро для юрлиц и 50 тыс. евро для физлиц в год). Компании и физлица инвестировали 9,7 млн евро за границу, сообщили в НБУ.
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Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 г. в Украине вступил в силу в действие закон "О валюте и валютных операциях", что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке
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С 1 марта НБУ снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% .
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За первые две недели действия новых валютных правил в Украине выдано 285 е-лимитов на инвестиции валютных средств за границу, из которых 188 е-лимитов оформлены в ПриватБанке.
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