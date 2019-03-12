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Латвия зафиксировала три военных самолета РФ у своей границы

Три российских военных самолета 12 марта были замечены вблизи границы Латвии

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря.

"Патрульные самолеты страны идентифицировали над нейтральными водами Балтийского моря, вблизи морской границы Латвии, два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

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