Латвия зафиксировала три военных самолета РФ у своей границы
12 марта, 2019, 21:06
Три российских военных самолета 12 марта были замечены вблизи границы Латвии
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.
Отмечается, что российские самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря.
"Патрульные самолеты страны идентифицировали над нейтральными водами Балтийского моря, вблизи морской границы Латвии, два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
12.03. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, Tu-134.- NBS (@Latvijas_armija) March 12, 2019
- Напомним, Латвия объявила, что на март 2019 года построила 93-километровый проволочный забор на границе с Россией. Проект строительства предусматривает возведение забора протяженностью 183,6 км
- 12 марта 2019 года разведка Эстонии обнародовала доклад, в котором предупредила об угрозе войны России с НАТО.
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