Латвия зафиксировала три военных самолета РФ у своей границы

12 марта, 2019, 21:06

Три российских военных самолета 12 марта были замечены вблизи границы Латвии

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря.

"Патрульные самолеты страны идентифицировали над нейтральными водами Балтийского моря, вблизи морской границы Латвии, два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

12.03. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, Tu-134. - NBS (@Latvijas_armija) March 12, 2019