Разведка Эстонии предупреждает об угрозе войны России с НАТО

12 марта, 2019, 20:05

Единственная серьезная угроза безопасности для Эстонии исходит от России, вооруженные силы которой готовятся к значительному военногому конфликту с НАТО

Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии, сообщает РБК-Украина.

Общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялись, несмотря на события в Грузии, в Украине, в Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше, говорится в документе.

"Наша оценка заключается в том, если что-то неожиданное случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или его режимом, будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению России в демократически прозападную страну", - предупреждает эстонская разведка.

В докладе подчеркивается, что Эстония - член НАТО, а для России атаковать Альянс со стороны прибалтийских стран будет легче.

"С точки зрения военного планирования Россия не рассматривает Эстонию как конечную цель, но смотрит на нее, как на часть НАТО. Поэтому Эстония должна быть готова к военному вторжению со стороны России, даже если конфликт между Россией и НАТО начнется в любой другой точке мира", - отмечается в докладе.