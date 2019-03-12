Разведка Эстонии предупреждает об угрозе войны России с НАТО
Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии, сообщает РБК-Украина.
Общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялись, несмотря на события в Грузии, в Украине, в Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше, говорится в документе.
"Наша оценка заключается в том, если что-то неожиданное случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или его режимом, будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению России в демократически прозападную страну", - предупреждает эстонская разведка.
В докладе подчеркивается, что Эстония - член НАТО, а для России атаковать Альянс со стороны прибалтийских стран будет легче.
"С точки зрения военного планирования Россия не рассматривает Эстонию как конечную цель, но смотрит на нее, как на часть НАТО. Поэтому Эстония должна быть готова к военному вторжению со стороны России, даже если конфликт между Россией и НАТО начнется в любой другой точке мира", - отмечается в докладе.
- Напомним, 20 февраля глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусты Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.
- 15 февраля 2019 годща министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании по вопросу формирования штаба Северной дивизии НАТО. Отделения штаба дивизии в мирное время будут размещаться в Адажи в Латвии и Каруп в Дании
Читайте также
-
-
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
Читайте также
-
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране