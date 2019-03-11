Латвия построила 93-километровый проводной забор на границе с Россией

11 марта, 2019, 14:33

Проект строительства предусматривает возведение забора протяженностью 183,6 км

Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсон, передает латвийское издание Diena .

Проект строительства предусматривает деревянные пешеходные дорожки, патрульные будки, водопропускные трубы и собственно проводной забор.

По состоянию на 31 декабря 2018 обустроили 207 км пограничной полосы. Полностью обустройство пограничной полосы планируют завершить до 2020 года.

Общая стоимость строительства составляет 21 168 млн евро.

Пограничники уточняют, что на участках, где уже был возведен забор, значительно снизилось количество нарушений. В связи с этим прийнялм решение о возведении еще 100 км заграждений, что требует дополнительных 5,6 млн евро. Правительство пока эти средства не выделило.