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Airbus показал свое летающее такси. К 2025 году его распространят по мегаполисам мира

Компания Airbus в немецком городе Ингольштадт провела презентацию своего первого прототипа летающего такси CityAirbus

Об этом сообщает DW .

Летательный аппарат CityAirbus, способный передвигаться со скоростью до 120 км/ч на расстояние до 30 км, должен появиться в крупных городах по всему миру к 2025 году.

Вес летающего такси - более 2,2 т. CityAirbus оборудован тремя пассажирскими местами и одним водительским, однако в летательном аппарате будет встроена и функция беспилотного передвижения. Стоимость CityAirbus составит от 1 млн евро.

Благодаря системе вертикального взлета и посадки для использования CityAirbus не нужно много свободных площадок. В ближайшее время правительство Германии начнет разрабатывать законодательство, позволяющее использовать летательные аппараты в городских условиях в качестве такси и личного транспорта. Несмотря на презентацию, Airbus до сих пор ни разу не проводил публичные летательные испытания CityAirbus.

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