В Одессе песчаная буря накрыла город

11 марта, 2019, 17:53

В понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра поднялась песчаная буря в Одессе

Об этом сообщает одесское издание Думская.

Отмечается, что облака пыли медленно надвигаются на город, и уже накрыли Малиновский, Киевский и Суворовский районы.

Ветер с порывами до 25 метров принес песок с побережья Черного моря. Местные жители рассказывают, что видимость сократилась до нескольких метров.

Синоптик предупредила украинцев о сильном ветре с штормовыми порывами.