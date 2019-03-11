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В Одессе песчаная буря накрыла город

В понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра поднялась песчаная буря в Одессе

Об этом сообщает одесское издание Думская.

Отмечается, что облака пыли медленно надвигаются на город, и уже накрыли Малиновский, Киевский и Суворовский районы.

Ветер с порывами до 25 метров принес песок с побережья Черного моря. Местные жители рассказывают, что видимость сократилась до нескольких метров.

Синоптик предупредила украинцев о сильном ветре с штормовыми порывами.

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