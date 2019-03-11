Синоптик предупредила украинцев о сильном ветре с штормовыми порывами
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В понедельник, 11 марта, температура будет колебаться в пределах + 4 ° C ... + 9 ° C, на юге + 10 ° C ... + 15 ° C.
Температура воздуха в течение недели будет невысокой, морозов не ожидается, лишь небольшие минусы в ночные часы, а днем максимально ожидается + 3 ° C ... + 9 ° C.
Во вторник, 12 марта, в западных областях и в южной, в частности, Николаевской, Херсонской, Запорожье, может выпасть снег.
В понедельник, 11 марта, в Киеве будет + 6 ° C ... + 8 ° C, ожидается ветер с штормовыми порывами, но 12 марта ветер стихнет.
В частности, во вторник, 12 марта в столице будет влага и холодная погода, температура воздуха будет колебаться в пределах + 5 ° C ... + 6 ° C.
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