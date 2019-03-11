В Киеве из-за ветра задерживаются трамваи и троллейбусы
11 марта, 2019, 15:30
В Киеве из-за сильного ветра задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев
Об этом сообщает канал пресс-службы "Киевпастранс" в Telegram.
С 13:30 задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Задержки возникли после того, как на проезжую часть упали деревья и повредили контактную сеть. На местах работают аварийные службы.
- Ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина, а на Черниговщине из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии.
- В Святошинском районе Киева шквальный ветер повалил дерево, под которым находились 17-летние подростки.
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