В Киеве из-за ветра задерживаются трамваи и троллейбусы

11 марта, 2019, 15:30

В Киеве из-за сильного ветра задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев

Об этом сообщает канал пресс-службы "Киевпастранс" в Telegram.

С 13:30 задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Задержки возникли после того, как на проезжую часть упали деревья и повредили контактную сеть. На местах работают аварийные службы.