//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ГСЧС предупредили, что ветер ночью не утихнет

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м / с

Об этом сообщает ГСЧС.

В ночь на 12 марта на севере Левобережья ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м / с. В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м / с, что соответствует II уровню опасности (оранжевому).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать