В ГСЧС предупредили, что ветер ночью не утихнет

11 марта, 2019, 22:07

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м / с

Об этом сообщает ГСЧС.

В ночь на 12 марта на севере Левобережья ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м / с. В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м / с, что соответствует II уровню опасности (оранжевому).