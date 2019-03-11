В ГСЧС предупредили, что ветер ночью не утихнет
11 марта, 2019, 22:07
В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м / с
Об этом сообщает ГСЧС.
В ночь на 12 марта на севере Левобережья ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м / с. В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта скорость ветра составит 25-30 м / с, что соответствует II уровню опасности (оранжевому).
- Ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина, а на Черниговщине из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии.
- В Святошинском районе Киева шквальный ветер повалил дерево, под которым находились 17-летние подростки.
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