Ураган в Николаевской области снес вышку мобильной связи
11 марта, 2019, 18:06
В Южноукраинске Николаевской области в результате урагана рухнула вышка мобильной связи
Об этом сообщает НикВести.
Вышка связи принадлежала мобильному оператору Vodafone и была расположена ниже Мемориального комплекса.
О разрушениях и пострадавших на данный момент информации нет.
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