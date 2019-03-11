Ураган в Николаевской области снес вышку мобильной связи

11 марта, 2019, 18:06

В Южноукраинске Николаевской области в результате урагана рухнула вышка мобильной связи

Об этом сообщает НикВести.

Вышка связи принадлежала мобильному оператору Vodafone и была расположена ниже Мемориального комплекса.

О разрушениях и пострадавших на данный момент информации нет.