Украинцы преимущественно ездят работать за границу на короткие сроки, - академик Либанова

10 марта, 2019, 21:06

Большинство украинских заробитчан вскоре возвращаются домой, а не остаются постоянно жить на Западе

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, профессор, академик Элла Либанова рассказала в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою на Еспресо.TV.

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"В украинской эмиграции есть такая черта, которая вселяет в меня, по крайней мере, надежду на то, что не так все плохо: большая часть украинцев выезжает на короткий срок. То есть они едут, там поработают, скажем, месяц-два-три и возвращаются. И вопрос сейчас уже не в рабочей визе. Для того чтобы работать в Польше это уже не нужно. Он (этот вопрос - ред.) решается на месте. вопрос в том, что люди пока хотят возвращаться", - отметила исследовательница.

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По ее словам, в целом в циркулярной миграции "ничего плохого нет".

"И через такую миграцию прошли страны Средиземноморья, примеру которых - я бы очень хотела - Украина могла последовать. Очень долгое время они были странами-донорами населения и рабочей силы для более развитого мира, а сейчас они реципиенты. К ним едут. Причем едут даже из более развитых стран", - добавила Либанова.