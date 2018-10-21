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Сколько можно заработать в Польше на разных должностях? Таблица зарплат

Когда мигранты из Украины впервые приезжают в Польшу, они не до конца осознают, какой здесь уровень зарплат. Для части граждан Украины даже польская "минималка" (2 100 злотых/брутто, то есть без вычета налогов, "грязными") кажется довольно неплохим заработком

Однако нашими заниженными ожиданиями могут воспользоваться польские работодатели. В Польше достаточно распространенной является практика, когда работодатель не подает к публичному сведению информацию о зарплате, а спрашивает непосредственно кандидата на собеседовании - сколько тот хочет зарабатывать, предостерегает портал Простир.pl.

"Это - определенная психологическая ловушка: если скажете меньше, чем готов платить работодатель, то меньше и зарабатывать; если будете требовать слишком много, то Вас просто не примут", - предупреждают журналисты.

Поэтому важно знать, хотя бы ориентировочно, сколько на самом деле в среднем зарабатывают в Польше.

Зарплата в Польше зависит от уровня образования, стажа и опыта, места трудоустройства, собственности предприятия (частное или публичное) и его величины. То есть если взять двух слесарей, которые выполняют равнозначную работу, больше зарабатывать тот, что работает в большом, частном предприятии, имеет больший стаж или лучшее образовании (разница в зарплате может быть даже в полтора раза), и работает в большем городе.

Средние заработки из таблицы ниже - это проработка последних данных польского Главного статистического управления. Сверху таблицы идут квалифицированные специалисты с опытом и образованием, внизу - неквалифицированные работники или специалисты с низкими квалификациями.

При этом разрыв в зарплате огромный: от почти 14 тыс. злотых в случае директоров до минимальной зарплаты в случае уборщиц.

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