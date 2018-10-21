Сколько можно заработать в Польше на разных должностях? Таблица зарплат
Однако нашими заниженными ожиданиями могут воспользоваться польские работодатели. В Польше достаточно распространенной является практика, когда работодатель не подает к публичному сведению информацию о зарплате, а спрашивает непосредственно кандидата на собеседовании - сколько тот хочет зарабатывать, предостерегает портал Простир.pl.
"Это - определенная психологическая ловушка: если скажете меньше, чем готов платить работодатель, то меньше и зарабатывать; если будете требовать слишком много, то Вас просто не примут", - предупреждают журналисты.
Поэтому важно знать, хотя бы ориентировочно, сколько на самом деле в среднем зарабатывают в Польше.
Зарплата в Польше зависит от уровня образования, стажа и опыта, места трудоустройства, собственности предприятия (частное или публичное) и его величины. То есть если взять двух слесарей, которые выполняют равнозначную работу, больше зарабатывать тот, что работает в большом, частном предприятии, имеет больший стаж или лучшее образовании (разница в зарплате может быть даже в полтора раза), и работает в большем городе.
Средние заработки из таблицы ниже - это проработка последних данных польского Главного статистического управления. Сверху таблицы идут квалифицированные специалисты с опытом и образованием, внизу - неквалифицированные работники или специалисты с низкими квалификациями.
При этом разрыв в зарплате огромный: от почти 14 тыс. злотых в случае директоров до минимальной зарплаты в случае уборщиц.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-