"Украина или смерть". На рукавах военных ВСУ появится череп

10 марта, 2019, 10:07

У боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины появится новая символика

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко, передает Еспресо.TV .

"Утвердил новую символику боевых бригад", - написал Муженко.

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Новые нарукавные знаки появятся в 30 отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

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В последних на рукавах появится череп с надписью "Украина или смерть".