10 марта, 2019, 18:52

В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Арсенал" в киевском дерби

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Динамо" еще в первом тайме забил в ворота "Арсенала" четыре гола. Дубль сделал Денис Гармаш. По голу на счету Сидклея и Виктора Цыганкова, который реализовал пенальти.

"Динамо" победило "Арсенал" со счетом 4:0, вступило 47 очков и осталось на втором месте в турнирной таблице. Киевляне отстают от лидера чемпионата Украины "Шахтера" на 7 пунктов.

"Арсенал" 11 баллов и занимает последнее место.

Чемпионат Украины

21-й тур

10 марта

"Динамо" - "Арсенал" 4:0

Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45 + 1 (с пенальти)