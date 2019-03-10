"Динамо" разгромило "Арсенал" в киевском дерби
10 марта, 2019, 18:52
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Арсенал" в киевском дерби
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Динамо" еще в первом тайме забил в ворота "Арсенала" четыре гола. Дубль сделал Денис Гармаш. По голу на счету Сидклея и Виктора Цыганкова, который реализовал пенальти.
"Динамо" победило "Арсенал" со счетом 4:0, вступило 47 очков и осталось на втором месте в турнирной таблице. Киевляне отстают от лидера чемпионата Украины "Шахтера" на 7 пунктов.
"Арсенал" 11 баллов и занимает последнее место.
Чемпионат Украины
21-й тур
10 марта
"Динамо" - "Арсенал" 4:0
Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45 + 1 (с пенальти)
- Напомним, 9 марта в 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла", несмотря на два удаления, сыграла вничью с "Десной".
- В другом матче 21 тура чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл дома с "Черноморцем" вничью 0: 0 .
- Кроме того, в 21-м туре чемпионата Украины "Заря" в большинстве сыграла в гостях вничью со "Львовом".
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