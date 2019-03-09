"Ворскла" вдевятером устояла против "Десны" в чемпионате Украины
9 марта, 2019, 19:25
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла", несмотря на два удаления, сыграла вничью с "Десной"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ворскла" доигрывала матч с конкурентом в борьбе за попадание в топ-6 в меньшинстве. На 83-й минуте за повторное предупреждение был удален Ибрагим Кане, а на 90-й минуте за аналогичное нарушение красную карточку получил Александр Чижов.
Матч завершился вничью 0: 0. "Ворскла" и "Десна" имеют по 28 очков и занимают шестое и седьмое места соответственно.
Чемпионат Украины
21-й тур
9 марта
"Ворскла" - "Десна" 0: 0
Удаление: Кане, 83, Чижов, 90
- Напомним, 9 марта в другом матче 21 тура чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл дома с "Черноморцем" вничью 0: 0 .
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