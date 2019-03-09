"Черноморец" отобрал очки у "Мариуполя" в чемпионате Украины
9 марта, 2019, 16:07
В 21-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" сыграл в гостях вничью с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" сыграл на своем поле с одесским "Черноморцем" вничью 0: 0. "Мариуполь" набрал 29 очков и остался на пятой позиции в турнирной таблице. "Черноморец" имеет 16 пунктов и занимает одиннадцатое место.
Чемпионат Украины
21-й тур
9 марта
"Мариуполь" - "Черноморец" 0: 0
- Напомним, 5 марта состоялась жеребьевка второго этапа чемпионата Украины по футболу, по итогам которой определились даты матчей между "Шахтером" и "Динамо".
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