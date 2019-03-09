Телеканал "Еспресо" подготовил серию видеороликов со стихами Шевченко

9 марта, 2019, 14:51

К 205-летию великого классика, выдающегося украинского поэта, писателя и общественного деятеля Тараса Шевченко телевизионный канал "Еспресо" выложил на YouTube несколько специально подготовленных по такому случаю видеозарисовок с отрывками его произведений