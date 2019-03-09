Телеканал "Еспресо" подготовил серию видеороликов со стихами Шевченко
9 марта, 2019, 14:51
К 205-летию великого классика, выдающегося украинского поэта, писателя и общественного деятеля Тараса Шевченко телевизионный канал "Еспресо" выложил на YouTube несколько специально подготовленных по такому случаю видеозарисовок с отрывками его произведений
Приглашаем к просмотру.
И к размещению на своих страницах в соцсетях.
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Сегодня, действительно, особый день.
- Перед этим были названы лауреаты Шевченковской премии-2019.
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