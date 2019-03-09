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Телеканал "Еспресо" подготовил серию видеороликов со стихами Шевченко

К 205-летию великого классика, выдающегося украинского поэта, писателя и общественного деятеля Тараса Шевченко телевизионный канал "Еспресо" выложил на YouTube несколько специально подготовленных по такому случаю видеозарисовок с отрывками его произведений

Приглашаем к просмотру.

И к размещению на своих страницах в соцсетях.

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Сегодня, действительно, особый день.

 
 
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