Названы лауреаты Шевченковской премии-2019

9 марта, 2019, 13:10

В субботу, 9 марта 2019 года, на 205-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко, на Тарасовой горе (Канев, Черкасская область) при участии президента Петра Порошенко состоялось ежегодное вручение Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Премия, в частности, присуждена режиссеру Роману Бондарчуку за полнометражный игровой фильм "Вулкан", публицисту Богдану Горыню за эссе-коллаж "Святослав Гординский на фоне эпохи" в двух книгах, режиссеру-постановщику Ростиславу Держипольскому за спектакли "Энеида" Котляревского, "Вона - Земля" Стефаника, "НАМLЕТ" Шекспира, "Оскар и Розовая Дама" Шмитта Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Также президент вручил премию писательнице Оксане Забужко за книгу "І знов я влізаю в танк...", художнику Василию Чебанику за проект "Графика украинского языка", художественному руководителю - главному дирижеру Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимиру Шейку за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013-2018 годов.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2019 установлена в размере 200 тыс. грн каждая.