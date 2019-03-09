Названы лауреаты Шевченковской премии-2019
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Премия, в частности, присуждена режиссеру Роману Бондарчуку за полнометражный игровой фильм "Вулкан", публицисту Богдану Горыню за эссе-коллаж "Святослав Гординский на фоне эпохи" в двух книгах, режиссеру-постановщику Ростиславу Держипольскому за спектакли "Энеида" Котляревского, "Вона - Земля" Стефаника, "НАМLЕТ" Шекспира, "Оскар и Розовая Дама" Шмитта Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко.
Также президент вручил премию писательнице Оксане Забужко за книгу "І знов я влізаю в танк...", художнику Василию Чебанику за проект "Графика украинского языка", художественному руководителю - главному дирижеру Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимиру Шейку за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013-2018 годов.
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2019 установлена в размере 200 тыс. грн каждая.
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