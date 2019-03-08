"Нет" деградации национального сознания! 10 мифов о Шевченко

9 марта, 2019, 08:48

Татьяна Зинченко

Появилось поколение, которое любит Шевченко настоящим, а не стереотипным. Ко дню рождения Тараса Григорьевича Еспрессо рассматривает мифы, которые удалось преодолеть нашим современникам на пути к познанию своего пророка

Его именем называли корабли, кратер, большие и маленькие населенные пункты, ему посвящали мировые шедевры искусства. А в наших головах - его непосредственных потомков - прочно засел стереотипный Шевченко, которого навязывали еще со школы: дядя в полосатой шапке, в мужицкой одежде, усатый, уставший, не по годам старый. Суровый, атеист, правдолюб, народный мститель. Согласитесь, из этих характеристик можно составить как положительный образ, так и не очень, что часто бывало с детьми, которые должны были были зазубривать его стихи без контекстного объяснения, имея только перед глазами тот же портрет дядки в полосатой шапке.

Советская идеология методично делала свое - с верующего, образованного человека, который был душой светских обществ, с безупречным вкусом - сделали атеиста, мужика, затворника. Конечно, чтобы манипулировать патриотическими чувствами украинский.

Мрак социалистического реализма, или Когда мы к такому опустились?

Известный поэт и философ Евгений Маланюк писал, что к фальсификации фигуры Кобзаря "приложились" еще народники в XIX веке, которые навязывали стереотип "Кожушного поэта" - певца женской скорби и мастера природных пейзажей и красот.

"На том фоне и в той атмосфере, - писал Маланюк, - искалеченная цензурой и в пень закобзаренная обществом поэзия Шевченко обернулась в многоуважаемую, но почти мертвую реликвию, а образ Шевченко сплощився и замер народнической иконой, перед которой происходили нелегальные и безнадежно панихидный службы ".

Так кто же такой Шевченко-настоящий? Мифы и домыслы о его фигуре

Миф 1. Шевченко - крепостной без роду-племени

Крепостной, который был прислужником-казачком - так нам о Тарасе Григорьевиче рассказывали в школе. Однако вся его жизнь - свидетельство того, что на самом деле он был врожденным аристократом. Он был известным еще при жизни, его стихи переписывали и передавали друг другу, он был частым гостем Петербургских художественных салонов, имел много друзей в солидных кругах. Эпатажный, веселый, любил со вкусом одеваться и разбирался в блюдах и напитках.

"Мы каждый год в студии просматриваем фильм" Тайны гения "Сергея Проскурни, начиная с 2014 года, со времени его выхода, - рассказывает современный художник, руководитель детской художественной студии Эдуард Межул. - Этот фильм - огромная работа с архивами, с очевидцами, в нем разрушается очень много мифов из жизни гения. Первое - о происхождении Шевченко. Но если бы он не был аристократического происхождения, никто не взял его, маленького, в дом господина и не дали бы невероятные деньги за его выкуп, в том числе царица, потому что на эти деньги несколько крепостных можно было купить ".

Мы знаем, что Шевченко выкупили из крепостничества в 1838 году за 2500 рублей. Это были огромные деньги и их якобы дала сама императрица.

И мало кто из простых людей в то время мог похвастаться такой хорошей образованием в Петербургской академии. Шевченко первым в Российской империи получил звание академика гравюры.

Миф 2. Шевченко - атеист

Также миф, который пошел с тех пор, когда советская идеология делала Кобзаря одним из инструментов своей идеологической машины. Мы знаем, сколько произведений Шевченко посвятил молитве за простой народ, сколько раз с надеждой обращался к Богу. Это видно и из его «Дневника», прослеживается и в поэтических произведениях, и в художественных. Всю свою жизнь Шевченко находился в духовном поиске, в поиске высшей правды - Бога. Этот путь у него был непростым, бунтарским, наверное, поэтому можно было проще поставить на нем клеймо "атеист".

Миф 3. "Кожушный поэт" - певец женских печалей и сельских пейзажей

Вот как раз наоборот! Ведь именно Шевченко завершил эпоху эстетики унизительных страданий, "несчастных Оксан", униженность и покорности. Зато приоритетом своих произведений он выбрал культ героического, революцию и бунты за правду и свободу. Он культивировал силу в искусстве.

"Дух казачества, милитаристский и милитаристский дух" казацкой сабли "передан Шевченко, не только поколению" живых ", но и поколению" нерожденных ". Переданный из-за бездорожья и тьму ночи безгосударственности и вопреки той ночи", - писал Маланюк.

Миф 4. "Пролетарский художник", который, якобы, предсказал "светлое будущее" и был выразителем социальных стремлений рабочих и крестьян.

Сейчас мы можем осмыслить всю вселенную произведений гения. В поэзии и прозе, в картинах, офортах, гравюрах его руки запечатлены, описаны истории, судьбы как и бедных людей, так и богатых и известных. Он как бы сканировал их, перенося в наше время месседжи, которые были сделаны им тогда. Именно поэтому мы называем Шевченко гением современности.

Миф 5. Шевченко - затворник

Чтобы розвинчиты этот миф, достаточно хотя бы прочитать "Дневник" Тараса Григорьевича. Веселый, общительный, душа многих обществ, он ежедневно посещал музеи, театры, приемы.

Ну и вокруг него часто собирались женщины, он им нравился своей оригинальностью. Имел много друзей, любил петь, был желанным гостем и даже дружбой на свадьбах.

Миф 6. Шевченко - старомодный старик

На самом деле художник одевался очень модно, потому что крутился в высших кругах Петербурга. Стиль Шевченко оценили современные художники костюмов.

Шевченко был тем еще франтом, имел красивую и модную одежду, любил белые парусиновые костюмы и как-то даже купил себе енотовую шубу. Друг по Петербургской Художественной Академии Иван Сошенко, с которым Шевченко делил квартиру, в своих воспоминаниях писал: "... Тарас мой частенько стал разъезжать по вечерам. Он, как говорится, вошел в моду, его принимали везде как диковинку" .

Миф 7. Шевченко-поэт

Впрочем, мы имеем более 800 картин художника! Хотя, по словам Эдуарда Межула, мировые Шевченко известен как непревзойденный создатель офортов. Он - основоположник украинской бытовой живописи.

Работая над поємой «Катерина», Т. Шевченко спрашивал у И. Сошенко - А послушай, Соха, так оно толком будет? - Да отвяжись ты, говорю, со своими стихами! - кричит на него Сошенко.

- Почему ты дела не делаешь? Под «делом» Шевченко приятель-художник понимал живопись.

Впоследствии, когда к Шевченко пришла слава великого поэта, Сошенко оправдывался:

- А кто же его знал, что с него сделается такой великий поэт? - и дополнял:

- А все-таки я стою на своем: что, если бы он покинул стихи, был бы еще большим художником, чем поэтом. Из воспоминаний Костомарова

Миф 8. Шевченко-шовинист

"Тарас Григорьевич на шовинист, а человек, который был острый на слово и литературные образы, говорит организатор проекта" Ше.Фест "Юлия Капшученко-Шумейко. Она убеждена, что художник любил людей и жил в мире с представителями всех национальностей, которые встретились ему при жизни.Об этом свидетельствуют исторические источники и полотна Шевченко.

Миф 9. Серьезный и скучный

Шевченко даже нарисовал шуточный автопортрет, на котором изобразил себя голым. Рисунок долго был запрещен цензурой.

Когда Шевченко арестовали, на нем фрак, сам он был чисто выбрит, как собрался к кому с визитом.

Губернатор Фундуклей, который был хорошо знаком с Шевченко, удивился, увидев, что тот при таком параде:

- Что вы, Тарас Григорьевич, так вырядились? - спросил он.

- Да видите ли, - ответил Шевченко, - я спешил к Костомарову на венчание. Он пригласил меня боярином, так я вот, прежде чем в Броварах мне перепряглы лошадей, побрился и оделся, чтобы с телеги просто к жениху.

- Да! - ответил Фундуклей. - Если так, дак куда суженого, туда и боярина. Из воспоминаний Костомарова

Миф 10. Голодный и нуждающийся

Любимым напитком Шевченко был ром. В те времена ром привозили только из-за границы и удовольствие это было не из дешевых. Да что там - и сейчас недешево любить ром.

А кушать любил Шевченко бедняцкий борщ с сушеными карасями. В один из таких дней я заметил за нашим уважаемым поэтом такую же выходку запорожского чудачества, которой показалось мне когда-то его громкое пение на улице в Киеве.

Договорившись со мной идти в букиниста искать редкую книгу, он прибыл и шел со мной по Невскому проспекту, одетый в белую порванную и очень запачканную в краску блузку, в ветхой обуви, в поношенном и помятом картузе на голове, так что фигура его напоминала казака Голоту с малороссийского думы или изгнанного со службы чиновника, который спился и обращается к прохожим с просьбой: «Пожертвуйте бедному дворянину». Что это было своеобразное чудачество, подтверждает то, что ни раньше, ни после Шевченко так не ходил по улицам. Из воспоминаний Николая Костомарова

И каких бы "клише» не пририсовали Шевченко, образ его настоящего сохранился. Не случайно во время национального возрождения в ХХ веке во главе сине-желтых колонн люди несли рядом образом Божией Матери и портрет Кобзаря. И это было нашей национальной правдой.

Недавно у нас появился еще один проект "Квантовый скачок Шевченко". Было много разных мнений, впрочем, это для общества, которое мыслит, - нормально. Но так для нового поколения - с современными взглядами, с новейшими средствами связи, коммуникации, познания мира воскресает Шевченко, становится как бы рядом, как, собственно, и должно быть. Это поколение полюбило Шевченко и восприняло его таким, как есть. Поэтому культурные прорывы и открытия должны быть. Будем разрушать стереотипы и возрождать свою культуру!

С днем рождения человека, который сплотил всех нас "на Вкраїні милій!"