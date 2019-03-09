Правительство Италии работает над отменой санкций против режима Путина
9 марта, 2019, 09:35
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что его министры прилагают усилия, чтобы положить конец действию международных санкций против России, внедренных в ответ на вооруженное вторжение в Украину
Об этом он заявил в пятницу, 8 марта 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
"Мы работаем для достижения этой цели", - отметил Конте.
Во время своего выступления на внешнеполитической конференции в Генуе он отметил, что введенные в 2014 году антироссийские санкции не должны быть самоцелью.
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Кроме того, по словам Конте, ограничительные меры против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
- Напомним, Конте уже неоднократно призывал пересмотреть наложенные на РФ ограничения и считает необходимым вернуть ее в G8.
- Осенью 2018 он лично обговаривал эти вопросы с Владимиром Путиным во время своего посещения Москвы .
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