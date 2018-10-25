Премьер Италии приехал в Москву, призвал снять санкции с РФ и пригласил Путина в гости

25 октября, 2018, 08:04

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время визита в Москву призвал отменить санкции Евросоюза против России и заявил о намерении усилить торговое сотрудничество с россиянами несмотря на санкции

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо быстрее преодолеть", - сказал Конте.

Глава итальянского правительства также назвал Россию важным игроком в мире и пригласил президента РФ Владимира Путина в Италию. По мнению Конте, санкции ЕС против России за войну с Украиной продолжаются слишком долго.

В то же время Конте отказался ответить, будет ли Италия блокировать продление санкций против РФ.

"Италия хотела бы убедить другие европейские страны, что единственный путь вперед - через диалог", - сказал Конте.

Джузеппе Конте возглавляет новую популистскую правящую коалицию Италии. Это его первый визит в столицу РФ после избрания премьер-министром.