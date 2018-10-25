Премьер Италии приехал в Москву, призвал снять санкции с РФ и пригласил Путина в гости
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо быстрее преодолеть", - сказал Конте.
Глава итальянского правительства также назвал Россию важным игроком в мире и пригласил президента РФ Владимира Путина в Италию. По мнению Конте, санкции ЕС против России за войну с Украиной продолжаются слишком долго.
В то же время Конте отказался ответить, будет ли Италия блокировать продление санкций против РФ.
"Италия хотела бы убедить другие европейские страны, что единственный путь вперед - через диалог", - сказал Конте.
Джузеппе Конте возглавляет новую популистскую правящую коалицию Италии. Это его первый визит в столицу РФ после избрания премьер-министром.
- Напомним, ранее Конте заявлял, что Россия должна вернуться в G8, а санкции не решают проблем.
- В октябре 2018 года Еврокомиссия отклонила популистский проект бюджета Италии.
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