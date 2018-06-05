Премьер Италии хочет пересмотра санкций против России

5 июня, 2018, 16:01

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство под его руководством будет выступать за пересмотр действующего режима санкций против России

Об этом Конте заявил в Сенате, который должен голосовать за доверие премьеру, передает "Европейская правда".

"Мы будем поддерживать политику открытости в отношении России, которая в последние годы играет заметную роль в урегулировании ряда геополитических кризисов. Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, настаивая на том, что они представляют риски для развития гражданского общества в России", - сказал Конте.

При этом Конте подчеркнул, что Италия сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.

Новое правительство Италии приняло присягу 1 июня. Ранее партии, которые принимали участие в его формировании, неоднократно высказывались за пересмотр санкций против России.