Премьер Италии хочет пересмотра санкций против России
5 июня, 2018, 16:01
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство под его руководством будет выступать за пересмотр действующего режима санкций против России
Об этом Конте заявил в Сенате, который должен голосовать за доверие премьеру, передает "Европейская правда".
"Мы будем поддерживать политику открытости в отношении России, которая в последние годы играет заметную роль в урегулировании ряда геополитических кризисов. Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, настаивая на том, что они представляют риски для развития гражданского общества в России", - сказал Конте.
При этом Конте подчеркнул, что Италия сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.
Новое правительство Италии приняло присягу 1 июня. Ранее партии, которые принимали участие в его формировании, неоднократно высказывались за пересмотр санкций против России.
- Напомним, экономические санкции ЕС в отношении отдельных секторов экономики России были введены введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины и будут продолжены каждые полгода.
- Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поставил под сомнение единство ЕС в отношении санкций против России.
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