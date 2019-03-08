NASA приостановила марсианскую миссию InSight. Почему так произошло

8 марта, 2019, 07:30

Аппарат InSight за четыре часа пробурил скважину в 50 см в марсианском грунте, после чего бур наткнулся на препятствие - большой камень или какую-то другую плотную породу

Об этом говорится на сайте миссии.

Сейчас инженеры рассчитывают, каким образом продолжать миссию - начать бурить новую скважину или попытаться сдвинуть камень. В рамках миссии InSight должен пробурить скважину глубиной в 5 м, чтобы изучить тепловые потоки Марса.

Подробнее о миссии вы можете узнать в материале " Прорывная миссия на Марс в комиксах. Все и немного больше о "кроте" NASA - InSight".