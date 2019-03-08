На столичном Марше женщин задержаны трое националистов. Один из них - помощник Корчинского

8 марта, 2019, 15:20

Сегодня, 8 марта 2019 года, в Киеве на Михайловской площади проходит две акции. Одну из них организовали феминистки и правозащитники, вторую - украинские националисты

Во время сбора участников между представителями обеих групп возник конфликт и толкотня. Правоохранители вмешались и задержали трех мужчин, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Свои действия в Нацполиции объяснили необходимостью "предупредить драку".

"Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений", - отмечают полицейские.

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Как видно на фотографиях ресурса Информатор, одним из них является помощник лидера партии "Братство" Дмитрия Корчинского по имени Алексей Сердюк. Он также известен своими эфирами на YouTube-канале "Всемирно-Броварское Телевидение" (ВБТ).

Полицейская хроника тоже зафиксировала на площади "братчиков" и, собственно, Корчинского, пытавшегося помешать задержанию единомышленников.

По данным Укринформа и других СМИ, против феминистской акции также выступили правые сообщества "Национальное сопротивление" и "Традиция и порядок", чьи представители осенью прошлого года сорвали проведение Марша за права трансгендеров.

На этот раз на мероприятии тоже было несколько человек, идентифицировавших себя как трансгендеры.