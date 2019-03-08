В Киеве на Михайловской площади проходит Марш женщин

8 марта, 2019, 13:41

На Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие"

Об этом сообщает Укринформ.

Участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерной сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

Отмечается, что на марш собралось около 200-300 участников.