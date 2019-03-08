В Киеве на Михайловской площади проходит Марш женщин
8 марта, 2019, 13:41
На Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие"
Об этом сообщает Укринформ.
Участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерной сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.
Отмечается, что на марш собралось около 200-300 участников.
На месте события много силовиков, в частности Нацполиция, Нацгвардия и представители других структур.
Отмечается, что параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков человек. Противники марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины" и флаги, в частности, с символикой движения "Традиция и порядок".
- Напомним, 8 марта 2019 директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав . По его мнению этом может помочь как раз отмены выходного дня 8 марта.
- Напомним, 7 марта 2019 вице-премьер Розенко заявил, что вопрос празднования 8 марта будет решен "эволюционным» путем.
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