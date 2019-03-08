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В Киеве на Михайловской площади проходит Марш женщин

На Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие"

Об этом сообщает Укринформ.

Участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерной сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

Отмечается, что на марш собралось около 200-300 участников.

На месте события много силовиков, в частности Нацполиция, Нацгвардия и представители других структур.

Отмечается, что параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков человек. Противники марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины" и флаги, в частности, с символикой движения "Традиция и порядок".

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