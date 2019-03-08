ЦИК отменил регистрацию Гнапа, Добродомова и Мураева

8 марта, 2019, 16:04

8 марта 2019 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто

"В ЦИК 7 марта 2019 года поступили заявления кандидатов на должность президента Украины Гнапа Д.В., Добродомова Д.Е. и Мураева Е.В. об отказе баллотироваться кандидатом на должность президента Украины на очередных выборах президента Украины. Рассмотрев указанные заявления, Комиссия отменила регистрацию кандидатов на должность президента Украины Гнапа Дмитрия Владимировича, Добродомова Дмитрия Евгеньевича и Мураева Евгения Владимировича ... ", - отмечается в сообщении.

Читайте также: 5 тысяч на корову и "шаровой" интернет. Что декларируют кандидаты в президенты в своих экономических программах

Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для очередных выборов президента.