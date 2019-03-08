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ЦИК отменил регистрацию Гнапа, Добродомова и Мураева


фото: rudenko.kiev.ua
8 марта 2019 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"В ЦИК 7 марта 2019 года поступили заявления кандидатов на должность президента Украины Гнапа Д.В., Добродомова Д.Е. и Мураева Е.В. об отказе баллотироваться кандидатом на должность президента Украины на очередных выборах президента Украины. Рассмотрев указанные заявления, Комиссия отменила регистрацию кандидатов на должность президента Украины Гнапа Дмитрия Владимировича, Добродомова Дмитрия Евгеньевича и Мураева Евгения Владимировича ... ", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для очередных выборов президента.

  • Напомним, голосование состоится 31 марта 2019 года.
  • Гнап и Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Мураев - в пользу Александра Вилкула.
  • После отмены регистрации 5 кандидатов бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов и краткие сведения о них.
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