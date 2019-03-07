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Мураев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Вилкула


фото: espreso
Евгений Мураев знал свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Александра Вилкула

Об этом Мураев заявил во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

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"Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула", - заявил Мураев.

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